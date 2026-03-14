Carabinero disparó a hombre que huyó de fiscalización vehicular en San Bernardo: Falleció tras recibir impacto en la cabeza

14 mar. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la noche de este viernes se produjo un incidente en la comuna de San Bernardo que dejó una persona fallecida producto de un disparo percutado por Carabineros.

Según información entregada preliminarmente por personal policial, el hecho ocurrió a eso de las 21:00 horas de este viernes, momentos en que Carabineros estaban realizando una fiscalización de vehículos.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal Patricio Rozas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente precisó que, "Carabineros se encontraba realizando distintas fiscalizaciones y controles vehiculares, estos controles devienen en una interacción que finaliza con la muerte de una persona", por un disparo que impactó en la cabeza de la víctima.

"He dispuesto que venga policía criminalística del laboratorio de carabineros con distintos peritos tanto de huella, peritos balísticos, mecánicos, en relación al vehículo que se encuentra en este lugar, por otro lado, OS9 de Carabineros como policía especializada en la investigación de muertes violentas junto con también la dirección de asuntos internos de Carabineros", añadió.

El fiscal Rozas también explicó que se encuentran realizando trabajos de reconstrucción de la dinámica de los hechos, puesto que no se ha podido esclarecer cómo ocurrió el incidente.

Por lo anterior, vecinos del sector, acusan que los hechos ocurrieron de otra forma, mientras que las autoridades trabajan en el lugar entrevistando a testigos y levantando cámaras de seguridad del sector para aclarar lo sucedido.

Tras el hecho, vecinos comenzaron a abalanzarse contra la policía, por lo que tuvo que intervenir el carro de Control de Orden Público (COP) para dispersar a las personas.

En cuanto a la víctima, se trata de un hombre de 26 años, nacionalidad chilena y que no cuenta con antecedentes. Por otro lado, el oficial autor del disparo se encuentra en calidad de testigo.

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