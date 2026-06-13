"Hoy comienza el viaje más importante de todos": Pangal Andrade tras disfrutar de vacaciones junto a su pareja y su hija

13 jun. 2026 - 10:15 hrs.

Un especial momento familiar están viviendo Pangal Andrade y Melina Noto, quienes emprendieron su primer gran viaje junto a su hija Alanna, de casi ocho meses.

A través de redes sociales, Andrade compartió una emotiva reflexión sobre esta nueva etapa familiar, luego de pasar siete meses recorriendo Chile por motivos laborales.

"Por primera vez me subo a un avión sin cámaras, sin itinerarios exigentes, sin el peso del trabajo... me subo con lo único que realmente importa: mi familia", escribió el deportista.

En el mensaje, destacó la importancia de compartir este viaje junto a su pareja y su hija. "Hoy comienza el viaje más importante de todos" finalizó en el post.

Escala en Turquía antes de llegar a Isla Mauricio

Actualmente, la familia se encuentra recorriendo Estambul, primera parada de unas vacaciones que tendrán como destino final la Isla Mauricio, lugar elegido por la pareja para practicar kitesurf, una de sus grandes pasiones.

Según explicó Melina Noto a Las Últimas Noticias, el viaje contempló un extenso vuelo de cerca de 16 horas, que incluyó una escala en Sao Paulo. Sin embargo, la experiencia superó todas sus expectativas, especialmente por el comportamiento de la más pequeña de la familia.

"Alanna durmió en su cuna tranquila, como nunca. El ruido del avión la hizo dormir superbién. La verdad es que fue un viaje muy agradable", comentó la comunicadora.

La periodista también reveló que tomaron varias precauciones para enfrentar el largo trayecto, llevando juguetes y colaciones adicionales para mantener entretenida a la bebé.

"A Alanna le encanta viajar, le encanta la gente. Es una bebé muy feliz, muy risueña, todo el tiempo está sonriéndole a todo el mundo", relató.

"Nos complementamos súper bien"

Respecto a la dinámica familiar, Melina destacó el rol que ambos cumplen como padres durante el viaje.

"Somos un muy buen equipo. Este viaje ha sido fantástico y mucho menos cansador de lo que esperaba.

Como papás nos complementamos superbién. Conmigo Alanna se duerme para las siestas y Pangui juega con ella en todos lados", señaló.

Mientras continúan disfrutando de Turquía, la pareja se prepara para seguir rumbo a Isla Mauricio, donde compartirán con amigos y disfrutarán de algunos días de descanso en familia.