Debuta Brasil: Revisa los partidos del sábado 13 de junio del Mundial 2026 con horarios en Chile y datos clave

13 jun. 2026 - 07:01 hrs.

El sábado 13 de junio llega la primera jornada de alto voltaje del Mundial 2026. Tres partidos repartidos a lo largo del día, con el debut de Brasil como plato fuerte de la jornada. Aquí van los horarios en Chile, las sedes y los datos clave de cada encuentro.

Qatar vs. Suiza — Grupo B

15:00 horas de Chile — Levi's Stadium, Santa Clara (área de San Francisco)

Transmite: Chilevisión, DSports y Paramount+

Qatar regresa a un Mundial por primera vez desde su debut histórico como anfitrión en 2022, donde fue la primera selección local eliminada en fase de grupos en toda la historia del torneo. Ahora, sin la ventaja de jugar en casa, los asiáticos buscan dejar mejor imagen. Suiza llega como uno de los equipos más organizados de Europa, con Granit Xhaka como capitán y referente. Es un partido de apertura del Grupo B, que también incluye a Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Brasil vs. Marruecos — Grupo C

18:00 horas de Chile — MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

Transmite: Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+

El partido más importante del día y uno de los más atractivos de la primera semana del torneo. Brasil, con Carlo Ancelotti como técnico y Vinícius Jr., Endrick y Rodrygo en el ataque, estrena su candidatura al título ante el equipo que llegó a semifinales en Qatar 2022. Marruecos eliminó a España y Portugal en el último Mundial y no es un rival para subestimar. El MetLife Stadium, futuro escenario de la gran final del 19 de julio, recibe el partido de debut más atractivo del fin de semana inaugural.

Haití vs. Escocia — Grupo C

21:00 horas de Chile — Gillette Stadium, Foxborough, Boston

Transmite: DSports y Paramount+

Uno de los duelos más simbólicos de la primera jornada. Haití disputa su primer Mundial en más de medio siglo: su única participación anterior fue en Alemania 1974. Escocia regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, desde Francia 1998. Dos selecciones que llegan al torneo con historias de retorno y primera vez, lo que le da al partido un componente emocional especial más allá del resultado.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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