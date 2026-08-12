Coquimbo Unido reacciona sobre la hora y logra un empate con Platense en Copa Libertadores

12 ag. 2026 - 20:23 hrs.

Coquimbo Unido rescató un heroico empate 1 a 1 ante Platense en el estadio de Ciudad Vicente López, volviendo a Chile con un valioso resultado de cara al duelo de vuelta por los octavos de final de Copa Libertadores.

Con dos partidos consecutivos sin poder ganar en la Liga de Primera, el cuadro pirata llegaba golpeado para enfrentar a un elenco argentino que renovó aires con el arribo del técnico Martín Palermo, recuperándose de su mala racha con un triunfo sobre Independiente de Avellaneda.

Los detalles del partido por Copa Libertadores

El compromiso tuvo un inicio muy intenso, con el dueño de casa generando las primeras ocasiones de gol (6', 10' y 11') y la visita reaccionando poco a poco, aproximándose al arco contrario a partir de un grosero error defensivo que Lucas Pratto no capitalizó (16').

No obstante, tras la pausa de hidratación, los locales retomaron el control de las acciones y rompieron la paridad en el minuto 35, cuando Luciano Giménez se elevó en el área para conectar un centro de Juan Ignacio Saborido desde el sector derecho.

La escuadra aurinegra no ofreció mayor respuesta camino al descanso, pero ordenó sus ideas en la pausa y salió con otra disposición al complemento, teniendo un par de oportunidades claras para haber igualado el marcador, pero ni Pratto (55') ni Luis Riveros (61') pudieron anotar.

Con el correr del cotejo, el Calamar volvió a imponer sus términos y en el tramo final, en una decisión que contó con complicidad del VAR, el árbitro le concedió un penal (82'). Guido Mainero disparó hacia la izquierda del portero Diego Sánchez y el "Mono" reaccionó de manera fantástica para contener su remate y en el rebote, le negó el gol a Nicolás López.

El empate de Coquimbo sobre la hora

Sobre el final, el guardameta filibustero volvió a hacerse gigante para tapar el tiro de Héctor Bobadilla (90'), dándole un tanque de oxígeno a los pupilos de Hernán Caputto, que consiguieron la igualdad en los descuentos gracias a Guido Vadalá (90+4'), quien arrancó justo en la línea del balón.

De esta manera, Coquimbo Unido dejó abierta la llave pensando en la revancha del próximo miércoles a las 18 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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