Balacera en Independencia dejó un adolescente muerto y dos hombres heridos

14 mar. 2026 - 08:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 15 años fue asesinado la noche del viernes tras recibir impactos balísticos en la intersección de calle Escanilla con San Luis, en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

Según información entregada por la PDI y la Fiscalía, la víctima estaba acompañada de otros dos hombres, quienes también fueron heridos en medio de la balacera. Tras el ataque, fueron trasladados hasta el Hospital San José para recibir asistencia médica, encontrándose fuera de riesgo vital.

¿Qué informó la Fiscalía?

Tanto la víctima como los dos hombres son de nacionalidad extranjera. Pese a que los tres contaban con cédula de identidad chilena, sus documentos se encontraban vencidos.

Aún se desconoce cuántos delincuentes participaron de este hecho, así como el motivo que llevó a que realizaran el ataque. Algunas versiones apuntan a que las víctimas habrían estado compartiendo previamente en la Plaza San Luis, ubicada a pocas cuadras del lugar donde se registró el ilícito.

El fiscal ECOH Fernando Anais informó que "personal policial está haciendo el levantamiento de las cámaras de seguridad del sitio del suceso y sus cercanías", como parte de las pericias que está realizando la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

"Habría aproximadamente 10 casquillos", señaló el persecutor sobre la evidencia que hay en la zona.

En el lugar también se encontró una zapatilla, la cual aparentemente pertenecería a uno de los antisociales involucrados. El objeto fue levantado por los detectives de la PDI para su peritaje.

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