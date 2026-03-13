Tribunal rechaza prisión preventiva para sujeto que dejó cadáver frente a casa de la alcaldesa de Quinta Normal

13 mar. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de un camión que transportó el cuerpo de una mujer fallecida en una caja y la dejó caer frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), fue formalizado este viernes; sin embargo, el tribunal no otorgó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

Pese a esto, el Ministerio Público apeló a la resolución, por lo que el sujeto sigue privado de libertad hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago dirima la situación.

Rechazan preventiva para sujeto que transportó cadáver

La Fiscalía ECOH informó que el conductor del camión que transportaba el cadáver fue formalizado esta jornada como "encubridor del delito de homicidio".

"Se solicitó la prisión preventiva, lo que no fue otorgado por el tribunal, razón por la que la Fiscalía apeló y se mantiene privado de libertad", explicó el ente persecutor en una breve declaración a los medios.

La Fiscalía no entregó más detalles de la causa, ya que esta "se mantiene bajo reserva" y solo se podrá referir al caso una vez que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva la cautelar del imputado.

Víctima era una joven madre de 26 años

La víctima de este hecho se llamaba Sara Saavedra, una mujer de 26 años y nacionalidad chilena que era madre de un niño de 7 años. Al momento del hallazgo, tenía una data de muerte de 20 días.

Por otro lado, el chofer del camión es un hombre de 52 años que fue detenido al interior de su vivienda el pasado martes. En tanto, la alcaldesa Delfino sostuvo que previo a este hecho nunca había recibido algún tipo de amenaza.

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