Cae banda dedicada a robar autos de lujo en bencineras de Santiago: Delincuente abatido por PDI pertenecía a la agrupación

13 mar. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la captura de una banda delictual que se dedicaba a robar autos de lujo y especies de valor en bencineras de la Región Metropolitana.

El trabajo a cargo de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (BIRO) Centro Norte permitió la detención de tres personas de nacionalidad chilena.

De acuerdo a lo informado por la policía, el grupo cometía delitos en modalidad abordazo, intimidando a sus víctimas con armas de fuego para luego sustraerles sus vehículos de alta gama.

"Banda está integrada por sujetos jóvenes y violentos"

"Esta banda criminal está integrada por sujetos jóvenes, muy violentos", informó el subprefecto René Quintanilla, jefe de la BIRO Centro Norte.

"En uno de los hechos, uno de los sujetos apuñala a una de las víctimas. En otro hecho, la amenazan con un arma de fuego", relató el detective.

Uno de sus integrantes fue abatido por un funcionario PDI

Durante las diligencias se estableció que a esa misma banda pertenecía un delincuente que esta semana fue abatido a disparos por un policía, en la comuna de Quilicura.

"Un integrante de esta banda criminal fue abatido el lunes recién pasado por un funcionario de la PDI, quien fue víctima de un hecho y repelió el ataque usando su arma de servicio", explicó Quintanilla.

El hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Norte, en una estación de servicio de la cadena Shell.

El policía se encontraba de civil y habría llegado al lugar para realizar una compra, cuando fue abordado por una banda que lo intimidó con armas de fuego, generándose un intercambio de disparos.