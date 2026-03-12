Policías realizan labores en vía férrea donde atacaron a carabinero: Cierran perímetro y buscan pistas con drones

12 mar. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Las policías continúan las diligencias para encontrar al autor, y también a sus acompañantes, del disparo en la cabeza que recibió un funcionario de Carabineros en Puerto Varas, región de Los Lagos, y que lo dejó con muerte cerebral.

El ataque contra el sargento segundo Sergio Figueroa, de 36 años, ocurrió a eso de las 06:00 horas del miércoles durante un procedimiento policial en el sector de San Francisco con Línea Férrea, en las inmediaciones del Estadio Ewaldo Klein.

Se amplió el perímetro de búsqueda

Los peritajes son liderados por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Montt, en colaboración con un equipo de Carabineros.

Estas labores se concentran en el sitio del suceso, es decir, en el sector de la línea férrea en donde el uniformado recibió el proyectil balístico.

Personal policial asegura que no se tienen denuncias por episodios conflictivos en ese lugar, aunque sí serían frecuentes los casos de personas que se reúnen para beber alcohol en la vía pública.

En la jornada se dio a conocer que el perímetro de búsqueda se ha ampliado, a fin de poder revisar cámaras de seguridad y obtener algún testimonio clave.

Asimismo, se reveló que figura como sitio de interés una casa que contaría con antecedentes por microtráfico y otro tipo de incivilidades.

Dicho domicilio se ubica cerca de avenida Colón, que es una calle paralela a la vía férrea y que, se presume, sería por donde huyó el autor del crimen y el grupo que lo acompañaba.

De hecho, las diligencias se han extendido hacia todos los inmuebles que se emplazan en el borde de la vía férrea.

Se buscan cámaras de seguridad

Por ahora, personal de la BH y Carabineros trabajan con un dron para encontrar pistas que ayuden a localizar al agresor. En las últimas horas, el perímetro fue cerrado para facilitar las labores.

El subcomisario Gustavo Guichapani explicó que "con un equipo multidisciplinario de la Prefectura Policia Llanquihue, se están realizando diversas diligencias investigativas".

"Está la búsqueda de cámaras que nos puedan dar cuenta de la posible huida de los imputados", destacando que existe "evidencia balística que está siendo periciada", y también "sujetos de interés".