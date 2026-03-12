Por cierre de local: Tienda de ropa anuncia liquidación y venderá prendas por kilo desde los $4.990
Una popular tienda de ropa anunció la liquidación final de todas las prendas y productos debido al cierre definitivo del local, y fijaron una modalidad de venta especial: venderán por kilo.
En un video publicado en sus redes sociales entregaron todos los detalles, donde mencionan que el valor por kilo será de $4.990, y la promoción estará vigente hasta los próximos días.
¿Dónde está ubicada la tienda para comprar?
La tienda Lunatikas con Stylo informó que estarán atendiendo de manera presencial en el local y será la última semana en que venderán por kilo, ya que en los siguientes días bajarán las cortinas.
El local está ubicado en Franklin 809, en la comuna de Santiago. El horario de atención es de lunes a sábado desde las 10:30 hasta las 18:00 horas, y los domingos desde las 10:30 hasta las 16:00 horas, y la liquidación estará vigente hasta el lunes 15 de marzo.
La dueña de Lunatikas con Stylo informó que, si bien cerrará la tienda física, comenzará a vender la ropa de manera online en su sitio web y a través de su WhatsApp.
