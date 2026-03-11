Zapatos desde los $4.990: Tienda anuncia remate total por cierre de local

11 mar. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Una popular tienda de zapatos anunció el remate total de todos sus productos debido al cierre definitivo de la tienda presencial y online, y rebajaron todos sus productos antes de bajar las cortinas.

En un video publicado en redes sociales, detallaron que tienen en remate calzado de niño, mujer y hombre, desde los $4.990 hasta los $12.990, y para comprar, ofrecieron dos diferentes alternativas.

¿Dónde está ubicada la tienda para comprar?

La tienda Inversión Lucerito informó que estarán atendiendo de manera presencial en su local y quienes no puedan ir, pueden comprar el calzado peruano directamente a través de WhatsApp.

El local está ubicado en Avenida Recoleta 215, en el local 59, en la comuna de Recoleta. El horario de atención es de lunes a sábado desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La locataria, en el video de TikTok, promete tener una gran variedad de productos con stock limitado, entre ellos, zapatos de niños, calzado de cuero, sandalias, botines, entre otros.

Descubre todos los detalles del remate:

