Pamela Diaz reaccionó a rumores sobre una supuesta infidelidad que involucra a su hija Trinidad Neira con Camilo Huerta

11 mar. 2026 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes la conductora de televisión, Pamela Díaz aclaró rumores sobre un supuesto vínculo entre su hija, la influencer Trini Neira y Camilo Huerta. Esto, luego de que Marité Matus, expareja de Huerta, diera a conocer que este la habría sido infiel.

Según información revelada por Gisella Gallardo, la hija de "la fiera" tuvo una cercanía con el personal trainer a mediados de 2024, y al parecer existen chats que lo comprueban.

Al parecer, le habrían aconsejado a Pamela Díaz que no defendiera tanto ni a su hija ni a Camilo Huerta, por las pruebas que respaldan la acusación de Matus, y aunque la fiera aclaró que no mete las manos al fuego por nadie, expuso que ambos negaron haber tenido algún vínculo.

Trini negó acercamientos

"La Trini nunca me ha dicho que le gusta, le pregunté y me dijo 'mamá revisa mi celular. Nunca me he metido con Huerta, no es mi tipo y tiene 20 años más que yo, no lo encuentro ni mino, ni nada", reveló Pamela en su programa respecto a la versión de su hija.

Asimismo, Díaz mencionó que le gusta transparentar todo y confesó que también contactó a Camilo y le pidió que dijera la verdad sobre las acusaciones de su expareja. Él aseguró que esa información era falsa e invitó a Matus a exhibir las supuestas pruebas.

Por su parte, la periodista Paula Escobar publicó un video en su cuenta de Instagram en el que asegura que accedió a las conversaciones entre Trinidad Neira y Camilo Huerta. Según Escobar lo que vio, va más allá de una relación profesional e involucra contenido privado y "de alto calibre".

