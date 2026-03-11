Kast por carabinero baleado: "Va a haber un antes y un después... les vamos a aplicar todo el peso de la ley"

11 mar. 2026 - 11:29 hrs.

¿Qué pasó?

A poco menos de una hora para el cambio de mando, José Antonio Kast se refirió al ataque que sufrió un funcionario de Carabineros, quien se mantiene con muerte cerebral, durante la mañana de este miércoles en la comuna de Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

Desde Cerro Castillo, acompañado de sus futuros ministros de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado y Trinidad Steinert, Kast señaló que "hoy es un día especial de celebración para todos los chilenos porque hay un cambio de mando, y de acuerdo a las tradiciones republicanas se realiza en el Congreso, donde ya se han elegido las mesas de la Cámara y del Senado, pero no podemos dejar pasar una situación grave, un ataque a un carabinero".

"Cumpliendo sus funciones fue atacado, le dispararon a mansalva delincuentes, personas que estaban realizando incivilidades, y el carabinero Javier Figueroa se debate entre la vida y la muerte. Es una situación muy dramática, tiene un hijo, está casado con una funcionaria de Carabineros", agregó.

"Cuando atacan a un carabinero nos atacan a todos nosotros"

El futuro mandatario afirmó que "nuestras oraciones, nuestros pensamientos, junto con la alegría que podemos tener por la celebración del cambio de mando, se entremezcla con la emoción y la oración al Señor para que permita que recupere su salud, si es su voluntad, y que acompañe en este momento difícil a su señora y a su pequeño hijo".

"Cuando atacan a un carabinero nos atacan a todos nosotros, y aquí va a haber un antes y un después. El que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros, y esto va a cambiar, porque los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley, y en eso que nadie se equivoque", sumó.

Kas sostuvo que "sin ambigüedad, con toda la fuerza, con todo el carácter que corresponda a un gobierno, a un estado de derecho, esto va a cambiar, para que aquellos que tengan la intención de volver a atacar a un policía, a un carabinero, a un gendarme, a un miembro de las Fuerzas Armadas o a cualquier servidor público (sepan que) las cosas van a cambiar".

"La ministra de Seguridad y el ministro del Interior van a tomar todas las medidas que correspondan y van a realizar todas las coordinaciones una vez que asumamos cada uno en nuestros cargos, hayamos jurado, tengamos la responsabilidad del mando. Cada uno va a actuar en consecuencia y va a colaborar y a coordinar todas las acciones para perseguir respetando la ley, la Constitución, a todo delincuente, a cada persona que se atreva a maltratar o a atacar o asesinar a un funcionario público, sobre todo aquellos que nos cuidan a todos", cerró, antes de dirigirse al Congreso Nacional para el cambio de mando.

Todo sobre José Antonio Kast