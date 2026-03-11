Detienen a hombre en medio de investigación por carabinero baleado en Puerto Varas

11 mar. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una persona en medio de las diligencias que se llevan a cabo luego que un carabinero fuera baleado en horas de esta mañana en Puerto Varas, región de Los Lagos.

Según información preliminar, el hombre fue escoltado por personal de Carabineros y luego subido a un carro de la PDI.

Por el momento, no hay una versión oficial por parte de Carabineros y la PDI, por lo que se desconoce si se trata del autor material, un cómplice, sujeto de interés o un detenido por otro delito.

¿Qué se sabe del baleo al carabinero?

Todo comenzó a eso de las 06:00 horas de este miércoles, cuando un vecino se contactó con el 133 para dar cuenta de personas consumiendo alcohol en la vía pública, en calle San Francisco.

A partir de allí, una patrulla policial se hizo presente para realizar la fiscalización y segundos más tarde -por razones que se investigan- un funcionario de Carabineros resultó baleado en su cabeza.

Lo anterior generó un operativo, que incluyó el traslado de la víctima al un centro médico de Puerto Montt, en el que fue diagnosticado con muerte cerebral.

"Está muy grave, gravísimo"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, manifestó que luego del cambio de mando irá a Santiago y después a Puerto Montt: "He dispuesto todos los recursos para ubicar a los responsables de este cruel hecho", dijo.

Acerca del estado de salud de la víctima, explicó que "está muy grave, gravísimo, en riesgo vital y con muerte cerebral. Es nuestra preocupación".

El director de la PDI, Eduardo Cerna, se refirió al detenido de esta jornada y destacó que "es un control de identidad vinculado al proceso investigativo. Son etapas dentro de la investigación".

Todo sobre Policial