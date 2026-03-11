"Es una situación dolorosa": Alcalde Gárate da detalles de procedimiento que terminó con carabinero baleado en Puerto Varas

11 mar. 2026 - 11:53 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, conversó este miércoles con Meganoticias y puntualizó en el caso del carabinero que fue baleado en la cabeza en las primeras horas de esta mañana en la comuna, lo que provocó que quedara con muerte cerebral.

En un inicio, el jefe comunal destacó que "estamos con mucho dolor en este momento y abocados a trabajar en conjunto con carabineros y dar con el delincuente responsable de esta situación".

"Un vecino denuncia personas consumiendo alcohol"

Luego, pasó a describir cómo se originó el disparo que atentó contra la vida del sargento segundo Javier Figueroa: "Esto ocurrió a eso de las 6 de la mañana en una de las principales avenidas de la ciudad, en calle San Francisco, justo en el atravieso de la línea férrea", sostuvo.

Gárate detalló que "un vecino denuncia al 133 que hay personas consumiendo alcohol en la vía pública, para lo cual concurre una patrulla de Carabineros para hacer una fiscalización". Fue a partir de allí cuando el funcionario policial recibió el disparo.

"Es una situación dolorosa que un carabinero de nuestra comuna esté luchando por su vida. Es frustrante y nos da rabia, porque es una persona que tiene familia y está brindando un servicio público con mucha vocación", manifestó.

Para finalizar, Gárate dejó en claro que "este año, 2026, ha sido difícil como comuna, es importante reconocerlo. Hemos sufrido homicidios en este primer trimestre, que nos despiertan las alertas... estamos enfrentando meses de harta violencia".

Todo sobre Policial