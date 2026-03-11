Televisión Nacional de luto: Muere Tita Colodro, reconocida productora de los años dorados de TVN

11 mar. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se dio a conocer el sensible fallecimiento de la reconocida productora de televisión, Tita Colodro. La también periodista marcó importantes hitos en su carrera y la televisión chilena al estar detrás de la producción de grandes eventos como el Festival de Viña, ceremonias de cambio de mando y algunos programas.

Recientemente, estuvo internada y la causa de su fallecimiento fue un infarto cerebral. El funeral se realizará en el Cementerio Comunidad Israelita Sefaradí de Recoleta a las 14:00 horas.

Colodro trabajó con importantes figuras del canal nacional, entre ellos Karen Doggenweiler, Rafael Araneda, Antonio Vodanovic y el recordado Felipe Camiroaga. Además, estuvo detrás de la producción de programas como "Estación Buena Onda", "La Tele o Yo", "El Chapuzón", entre otros.

Su hija, Daniela Márquez Colodro dio a conocer la noticia que conmovió a diferentes usuarios de redes sociales y conocidos rostros televisivos, que dedicaron diferentes mensajes en recuerdo de la profesional.

"Buen viaje, mamita linda. Gracias por tanto. Te honraré el resto de mi vida. 'Adio kerida'", escribió Márquez junto a la fotografía de su madre en el post donde la despidió públicamente.

