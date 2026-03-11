Pesa cerca de 600 kilos: Satélite de la NASA está fuera de control y caerá a la Tierra

11 mar. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

La NASA informó a través de un comunicado que uno de sus satélites caerá a la Tierra durante esta jornada luego de que durante casi 14 años estuvo en una misión de investigación en el espacio.

La agencia espacial estadounidense había previsto que estuviera hasta el 2034 en órbita, pero debido a una complicación técnica y un inesperado evento solar que podría afectar los estudios científicos, es que se anticipó su regreso e impactará en el planeta.

La "reentrada" anticipada de la sonda Van Allen A a la Tierra

La sonda Van Allen A de la NASA fue lanzada al espacio con la misión de sobrevolar y estudiar los cinturones de Van Allen, los que protegen a la Tierra de la radiación cósmica, las tormentas solares y el viento solar.

A pesar de que los estudios se llevaron a cabo durante casi siete años, se dieron por terminados en el año 2019 en cuanto la sonda quedó sin combustible, lo que provocó que no pudiera orientarse. Sumado a lo anterior, diversos fenómenos meteorológicos espaciales provocados por el Sol empeoraron la situación y se produjo la reentrada anticipada de la sonda.

La Fuerza Espacial de EE. UU. calculó que su reingreso a la atmósfera será durante esta jornada, y en cuanto a su peligrosidad de impactar con la Tierra, se anticipó que no debería provocar daños en el planeta porque se desintegraría, aunque la NASA mencionó que es posible que "algunos componentes sobrevivan".

"El riesgo de daño a cualquier persona en la Tierra es bajo: aproximadamente 1 en 4200", detalló la agencia y la fuerza espacial, quienes aseguraron que seguirán monitoreando la situación.

