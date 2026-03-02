Luna de sangre este martes 3 marzo: ¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar desde Chile?

02 mar. 2026 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 3 de marzo se vivirá un nuevo evento astronómico relevante a nivel mundial: un eclipse lunar o popularmente llamado "luna de sangre" se verá en diversas partes del planeta.

A diferencia del pasado eclipse solar o "anillo de fuego", que solo pudo ser apreciado en partes de Magallanes y en toda la Antártica, esta vez en más partes de Chile podrá ser visto.

¿Desde qué lugares de Chile podrá ser visto?

Según el sitio Time and Date, especializado en eventos astronómicos, en gran parte del país podrá ser visto desde su etapa inicial hasta parte del momento cuando se encuentre en su punto máximo.

En Chile continental, las regiones ubicadas más al norte son donde mejor se verá, entre ellas, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, pero en todo el territorio nacional se verá por unos instantes.

El lugar donde se podrá ver con mayor intensidad será en Rapa Nui: casi una hora se verá la luna teñida total de color anaranjado y aproximadamente 4 horas y media tendrá desde inicio a fin.

Fases de un eclipse lunar. / Gráfica generada con Gemini.

Hora de la "luna de sangre"

A continuación, conoce las horas exactas para disfrutar del evento astronómico desde Chile:

Chile continental y Antártica chilena

Inicio de penumbra de eclipse: 05:44:25.

Comienzo eclipse parcial: 06:50:07.

Punto máximo local: 07:31:08.

Puesta de la luna: 07:33:40.

Rapa Nui

Inicio de penumbra de eclipse: 03:44:25.

Comienzo eclipse parcial: 04:50:07.

Comienzo eclipse total: 06:04:34.

Punto máximo eclipse: 06:33:46.

Termina eclipse total: 07:02:49.

Termina eclipse parcial: 08:17:15.

Puesta de la luna: 08:18:55.

