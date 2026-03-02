"Hasta siempre amor mío": Fallece Frodo, el perro más regalón de José Antonio Neme

02 mar. 2026 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado sábado, el querido periodista José Antonio Neme sufrió la pérdida de una de sus mascotas. Frodo era un bulldog francés de solo cuatro años de vida, estaba en estado crítico tras enfrentar un cuadro gástrico producido por una neumonía fulminante.

Frodo es la tercera mascota que Neme pierde en el último tiempo. El conductor del matinal Mucho Gusto recibió la noticia del fallecimiento de su perro durante la transmisión de Only Viña Prime.

"Era un perrito joven, de cuatro años, que llegó a mi vida en un momento súper especial y era un compañero muy apegado a mí... El resto de mis perros es un poco más independiente. Frodo, en cambio era muy cariñoso conmigo, entonces el vacío que siento es muy profundo", dijo Neme en entrevista con LUN.

Según dijo, al momento de recibir la llamada, el periodista decidió vivir su duelo solo, mirando al mar desde su habitación en el Sheraton, donde se hospedó los seis días de la jornada festivalera.

"Creo que subestiman nuestro dolor"

Más allá del vínculo cercano que tenía con Frodo, esta nueva pérdida tiene un dolor mucho más profundo para José Antonio Neme, pues, el año pasado perdió de forma trágica a Lalo, otro de sus perros, y en 2024 perdió a su inolvidable Duque.

Con la partida de Duque, Neme decidió impulsar un proyecto de ley cuyo objetivo es otorgar un día de permiso laboral remunerado por el fallecimiento de una mascota inscrita en el Registro Nacional de Mascotas. Para él esa posibilidad se vuelve necesaria y considera que hay quienes no le dan la importancia que merece.

"Todavía el dolor de quienes tenemos animales no es suficientemente entendido por la ciudadanía o al menos por los políticos. Creo que menosprecia nuestro dolor, lo subestiman", expresó a LUN. A través de su cuenta de Instagram, el periodista dedicó un post a Frodo y se despidió con las siguientes palabras: "Hasta siempre, amor mío".

