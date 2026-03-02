ABC abre nuevas ofertas laborales en todo Chile: Así puedes postular

02 mar. 2026 - 18:00 hrs.

La cadena de grandes tiendas ABC, surgida de la fusión entre La Polar y Abcdin, abrió nuevas ofertas laborales destinadas a personas que buscan un nuevo empleo o su primera experiencia dentro del retail.

La empresa busca fortalecer su equipo a lo largo del país, con vacantes que exigen distintos requisitos y funciones según el cargo.

¿Cuáles son los trabajos disponibles?

Desde ABC informaron que los siguientes puestos se encuentran abiertos para postulación:

Jefe de Visual Merchandising (Copiapó)

Encargado/a de ventas 18 horas (Punta Arenas)

Jefe de centro financiero SWAP, reemplazo pre y post natal (San Antonio)

Auditor/a interno TI sector retail (Santiago)

Jefe de venta fines de semana 18 horas (Ovalle)

Encargado de ventas 18 horas (Buin)

Jefe de tienda retail (Vallenar)

Jefe de venta fines de semana 18 horas (Puente Alto)

Y más cargos disponibles a lo largo del país.

¿Cómo postular a los empleos?

El proceso de postulación es simple. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial de ofertas laborales de ABC (pincha aquí) y seleccionar el cargo de interés.

Tras revisar que cumplen con los requisitos, deben hacer clic en “postular” e iniciar sesión con su correo y contraseña de Trabajando.cl. En caso de no tener una cuenta, es posible acceder utilizando perfiles de LinkedIn, Google o Microsoft.

Luego, el postulante debe completar la información personal y laboral solicitada por la plataforma y, finalmente, enviar la postulación.

Una vez realizado este paso, solo queda esperar la respuesta de la empresa en caso de avanzar en el proceso de selección.

