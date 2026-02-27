Asistentes sociales, kinesiólogos, entre otros: Carabineros ofrece trabajos con sueldos que pueden superar los $3 millones

27 feb. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Chile abrió un proceso de postulación para incorporar nuevos profesionales y personal técnico en distintas reparticiones del país. En total, se trata de 12 puestos de trabajo, con remuneraciones que van desde los $619.524 hasta los $3.648.038.

Según lo informado por la institución, las vacantes buscan fortalecer áreas estratégicas vinculadas a la salud, el bienestar, el apoyo operativo y la gestión institucional.

Vacantes en el área de Salud

En la Dirección de Salud, específicamente en la Sala de Estimulación Temprana del Centro Médico y Dental de La Serena, se requieren cuatro profesionales: una enfermera universitaria, un kinesiólogo, una terapeuta ocupacional y un psicólogo.

Cada uno de estos cargos contempla una remuneración de $1.936.792. Estas incorporaciones apuntan a reforzar la atención integral y especializada dirigida a los usuarios del sistema institucional de salud.

Cargo en apoyo a operaciones policiales

En el ámbito del apoyo a las operaciones policiales, la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales busca un consultor SAP FI para el Departamento de Gestión Técnica y Mejora Continua.

El cargo ofrece una remuneración de $3.648.038 y tiene como objetivo optimizar los procesos financieros y administrativos vinculados a la gestión operativa.

Asimismo, la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal requiere un técnico en finanzas para el Departamento Antidrogas O.S.7, con una remuneración de $911.017.

Puestos disponibles en regiones

En regiones también se contemplan vacantes. Se requieren asistentes sociales en la Zona de Antofagasta, específicamente en la Prefectura de Carabineros Loa, con una remuneración de $2.290.257.

A ello se suma un cargo en la Zona Santiago Oeste, en la Prefectura de Carabineros Maipo, donde la remuneración asciende a $1.795.405.

Educación y labores administrativas

La Dirección de Bienestar ofrece dos puestos para educadoras de párvulos en el Departamento de Planificación y Desarrollo B.6, cada uno con una remuneración de $1.795.405.

En el ámbito administrativo, se necesitan dos auxiliares de servicios menores. Uno de los cargos corresponde a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, en el Departamento Plan Cuadrante e Integración Comunitaria, y el otro a la Dirección de Personal, Sección Asesoría Técnica DIPECAR.

Ambos puestos contemplan una remuneración de $619.524 y están orientados al apoyo de funciones logísticas y operativas.

¿Hasta cuándo se puede postular?

Las personas interesadas pueden postular hasta el 8 de marzo de 2026 a través del sitio web www.carabineros.cl, en el Sistema de Postulaciones habilitado por la institución (en este enlace).