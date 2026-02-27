Logo Mega

Estos son los descuentos que tiene BancoEstado en útiles escolares

A pocos días del inicio del año escolar 2026, BancoEstado lanzó nuevas promociones en útiles escolares para ayudar a los padres y tutores con las compras en este rubro.

Las ofertas estarán disponibles todos los días hasta el domingo 8 de marzo, por lo que aún están a tiempo de aprovecharlas y que los estudiantes estén bien preparados para el regreso a clases.

Descuentos en útiles escolares con BancoEstado

La página oficial indica que uno de los beneficios es en las tiendas físicas de Librería Nacional, donde pueden acceder a un 30% de rebaja pagando con tarjeta de débito o crédito, así como un 40% de descuento con Rutpay.

Están excluidas de esta promoción resmas, lapicería fina, tecnología, cartridge y maletería de lujo. Además, no es acumulable a otras promociones, solo es para personas naturales y el tope de descuento para ambas ofertas es de $30.000 por boleta.

Otro de los comercios físicos con ofertas es Dimeiggs, que permite obtener un 30% de descuento pagando con tarjetas de débito, de crédito o con BE Pay. El tope de rebaja es de $30.000.

