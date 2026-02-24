A días de que empiece marzo: Esta es la fecha en que los escolares retornan a clases

24 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El fin del verano está cerca y con la llegada de marzo el país vuelve a su ritmo habitual: el inicio del nuevo año escolar, cuando millones de estudiantes, profesores y funcionarios se movilizan hacia los establecimientos educacionales.

Para organizar este proceso, el Ministerio de Educación (Mineduc) publicó el calendario oficial de este ciclo. El cronograma busca aprovechar al máximo el tiempo de aprendizaje, tomando en cuenta las particularidades de cada región.

¿Cuándo es el regreso a clases?

En su página oficial, el Mineduc informó que los alumnos de todos los niveles deberán acudir durante el miércoles 4 de marzo a sus establecimientos educacionales.

Los profesores finalizarán su descanso un poco antes, ya que su integración quedó fijada para el lunes 2 de marzo, con el fin de planificar las materias. El cierre del año escolar será entre el 4 y 18 de diciembre.

Vacaciones de invierno

El cronograma también define la duración de las vacaciones de invierno:

Desde Atacama hasta Los Ríos: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Antofagasta y Los Lagos: del lunes 6 al viernes 17 de julio.

del lunes 6 al viernes 17 de julio. Arica y Parinacota y Tarapacá: del lunes 13 al viernes 24 de julio.

del lunes 13 al viernes 24 de julio. Aysén y Magallanes: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio.

