Fin de las vacaciones escolares: Este día los estudiantes deberán volver a las aulas

20 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Estamos a pocos días del fin de las vacaciones escolares y ya el Ministerio de Educación estableció el nuevo calendario, que aplica para todo el país e informa a las familias sobre las fechas claves del año académico 2026.

Al igual que en ciclos anteriores, este cronograma asegura que el alumno curse su nivel de enseñanza sin interrupciones significativas, considerando las particularidades de cada región.

¿Cuándo es el regreso a clases?

El documento oficial señala que el lunes 2 de marzo será el ingreso de los docentes para la planificación, mientras que el miércoles 4 de marzo es el día en que los estudiantes de todos los niveles, incluyendo básica y media, volverán a las aulas.

Con respecto a las vacaciones de invierno, comprenderán desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, desde Atacama hasta Los Ríos. En las regiones de Antofagasta y Los Lagos serán del lunes 6 al viernes 17 de julio.

En este sentido, en Arica y Parinacota y Tarapacá serán del 13 al 24 de julio; y en Aysén y Magallanes desde el 29 de junio hasta el 17 de julio. El término del año escolar será entre el 4 y 18 de diciembre.

