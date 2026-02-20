Recibe $463 mil con el Bono Bodas de Oro: Verifica si puedes acceder al beneficio

20 feb. 2026 - 11:00 hrs.

El Estado reconoce el compromiso y la unión duradera de las parejas con el Bono Bodas de Oro, que se paga a los esposos que demuestren que tienen 50 años o más de matrimonio.

Consiste en un beneficio monetario que paga $231.583 una sola vez a cada cónyuge ($463.166 en total), quienes deben solicitarlo una vez cumplan con los requisitos de acceso.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono Bodas de Oro?

ChileAtiende indica que los interesados pueden verificar si lo reciben a través de la página de beneficios (pulsa aquí), donde deben presionar el botón “Red de atención” y seleccionar la opción “Videoatención”.

Luego, deben escoger “Bonos y beneficios” y completar los datos que pide el sistema para iniciar la videollamada, para la cual ambos deben tener sus cédulas de identidad vigentes y libreta de matrimonio. También se puede consultar en una Sucursal ChileAtiende.

Requisitos para solicitar el Bono Bodas de Oro

Al momento de presentar la solicitud, se evaluará el cumplimiento de las siguientes condiciones:

No estar separados o divorciados. Es decir, el matrimonio no debe haber terminado por alguna causa legal.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% más vulnerable.

Convivir en el mismo hogar o demostrar que viven en hogares de larga estadía, ya sea uno o ambos.

Demostrar una residencia en Chile de al menos cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

Cabe mencionar que la pareja tiene un año para solicitar el bono, contado desde que cumplieron los 50 años de casados.

Además, si uno de los cónyuges fallece después que el matrimonio alcanzó los 50 años, o durante la tramitación del bono, quien enviudó puede recibir su parte.

