CuentaRUT del BancoEstado: Estos son los principales beneficios que entrega

20 feb. 2026 - 12:00 hrs.

La CuentaRUT es uno de los productos financieros más importantes de BancoEstado, debido a su facilidad de apertura y que es requerida para recibir distintos beneficios estatales.

Se trata de una Cuenta Vista sin costo de mantención ni apertura, que permite gestionar transacciones de forma rápida y segura, así como con ventajas significativas en el sector bancario y comercial.

Beneficios de la CuentaRUT de BancoEstado

La página oficial indica que una de sus principales características es que permite comprar sin usar tarjeta física o plástico, pues solo basta con estar afiliado al BE Pay. También se puede utilizar para compras internacionales presenciales o en línea.

Los titulares pueden gestionar su dinero en cualquier momento, ya que al operar en horario extendido permite depositar, retirar o pagar en cualquier Caja Vecina y BancoEstado Express fuera del horario bancario.

Otra de sus ventajas es que las principales transacciones no tienen costo o su tarifa es muy baja. Además, permite obtener descuentos y/o beneficios en eventos culturales o de entretenimiento; en más de 60 comercios y en marcas como Unimarc, JetSMART y Dr. Simi.

Todo sobre Cuenta RUT