¿Cómo puedo habilitar el Uso Internacional de mi CuentaRUT?

22 en. 2026 - 07:00 hrs.

El producto estrella de BancoEstado es la Cuenta RUT, que permite tener una cuenta bancaria de tipo vista sin costos de apertura ni de manutención. Únicamente se debe presentar la cédula de identidad nacional vigente.

La Cuenta RUT ofrece facilidades para su apertura tanto presencial, en las sucursales de BancoEstado, BancoEstado Express o en los Módulos de Atención Reporta, así como de forma online a través del portal web o aplicación celular de la entidad bancaria.

Una vez abierta, se pueden efectuar operaciones tanto presenciales (con la tarjeta de débito), como online, e incluso habilitarla para su Uso Internacional.

Así se puede activar el Uso Internacional de la CuentaRUT

La página web de BancoEstado, a través de su sección de preguntas frecuentes, aclara cuáles son los pasos que deben seguirse para activar las funciones de la Cuenta RUT para operaciones fuera del país.

Esto se puede efectuar de dos maneras: a través de la aplicación de BancoEstado o por medio de la Banca en Línea.

Para hacer el proceso por medio de la aplicación, se debe:

Posicionarse en el menú inferior y pulsar la opción de “Seguridad”. Marcar la opción “Bloqueo de Tarjetas” y continuar. Seleccionar la tarjeta asociada a la CuentaRUT. Pulsar la opción de Uso Internacional, y luego seleccionar “Habilitar Uso Internacional”. Seguir los pasos que se indiquen y confirmar la operación a través del BE Pass.

Para quienes deseen habilitar el Uso Internacional por medio de la Banca en Línea (página web), deben efectuar los siguientes pasos.

Dirigirse al menú lateral izquierdo y hacer click en la sección “Emergencia y Seguridad”, posteriormente seleccionar “Claves y opciones de tarjeta”. Acceder a la opción “Activar Uso Internacional”. Seguir los pasos que se indiquen y confirmar la operación a través del BE Pass o la Tarjeta de Coordenadas.

Una vez realizados los pasos, la CuentaRUT estará habilitada para hacer operaciones en el extranjero con la tarjeta Visa (física o digital). “Con ellas puedes hacer compras en comercios y con la tarjeta física puedes efectuar giros en cajeros automáticos de la red Plus (Visa)”, indicó BancoEstado.

La institución recordó que con cada compra o giro que se efectúe en el extranjero, hay que sumar una comisión del 1,90% por cada transacción. La comisión mínima es de $0,5 dólares americanos.

