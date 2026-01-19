Evita la acumulación de polvo: ¿Cómo limpiar un ventilador?

19 en. 2026 - 19:00 hrs.

El ventilador es una excelente opción para capear las altas temperaturas de este verano, y no tener que afrontar las grandes facturas de electricidad que derivan del uso de los aires acondicionados.

A pesar de ser una excelente alternativa para el calor, es importante estar vigilantes a estos aparatos. El polvo acumulado puede ser trasladado con facilidad hacia las fosas nasales y derivar en posibles enfermedades, siendo la alergia la más común de ellas.

Por ello, la sección de consejos de hogar de Interdomicilio publicó una serie de sugerencias sobre cómo limpiarlos, prolongar su vida y, por supuesto, proteger la salud personal.

¿Cuáles son los consejos para limpiar un ventilador?

Para comenzar a lavar el ventilador, será necesario contar con herramientas como paños de microfibra y aspiradora con cepillo, así como limpiadores multiusos y vinagre blanco.

El paño de microfibra ayuda a atrapar el polvo sin dispersarlo por el aire. La aspiradora con cepillo sirve para limpiezas sin desmontar el aparato, “especialmente en las rejillas y en el área cercana al motor, donde suelen acumularse pelusas y partículas finas”.

Por otro lado, el limpiador multiusos o una solución casera de vinagre blanco y agua en iguales partes, sirve como desengrasante y para eliminar residuos sin dañar sus piezas. Además, neutraliza olores desagradables.

Por esto se recomienda mantener limpio el ventilador

La limpieza constante de este aparato puede traer múltiples beneficios: además de la protección de la salud, prolonga su vida útil, se evitan reparaciones y hasta se ahorra energía.

Interdomicilio recalcó que, al mantener limpias las aspas y la rejilla, el motor se esfuerza menos para mover el aire, lo que "optimiza el rendimiento y disminuye el consumo eléctrico”.

Por ello, si se quiere disminuir la factura de la luz al final del mes, realizar estos ‘tips’ de limpieza cada una o dos semanas “es clave para mantenerlo en buen estado sin necesidad de desmontarlo con frecuencia”.

