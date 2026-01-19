Resultados Postulación a Universidades: Este es el sitio para revisar

19 en. 2026 - 08:00 hrs.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), en conjunto con el Ministerio de Educación (Mineduc), darán a conocer en pocas horas cuáles son los resultados de las postulaciones al sistema de educación superior.

A las 12:00 horas de este lunes 19 de enero, se podrá consultar en línea los resultados oficiales que emitió el Comité de Acceso, para las 47 universidades que participan del Proceso de Admisión 2026.

De acuerdo a datos del Demre, un total de 231.060 personas fueron las habilitadas para postularse, luego de haber rendido su Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

¿Dónde se pueden revisar los resultados de la postulación a universidades?

En los resultados generales se informa si el estudiante fue convocado a matricularse o quedó en lista de espera. Éstos serán publicados a través de los portales web del DEMRE (pulsa aquí) y del Mineduc (pincha aquí).

A continuación, según el calendario del Proceso de Admisión 2026, los estudiantes deberán verificar si quedaron o no seleccionados en la primera tanda. Para ello se habilitaron los siguientes horarios:

Lunes 19 de enero : entre las 12:00 y las 17:00 horas.

: entre las 12:00 y las 17:00 horas. Martes 20 de enero: entre las 09:00 y las 13:00 horas.

De ser aprobada la solicitud, se abrirá un primer período de matrícula desde el martes 20 y hasta el jueves 22 de enero. El segundo período comenzará el viernes 23 y culminará el jueves 29 de enero.

El DEMRE también aclaró que entre el 20 y el 29 de enero será el período del derecho al retracto de matrícula.

Los aspirantes/alumnos que quedaron en lista de espera, deberán aguardar al segundo llamado que van a efectuar las universidades. La disponibilidad dependerá de la cantidad de vacantes que hayan quedado del primer llamado.

