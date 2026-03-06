¿Cuánto cuesta un informe de Dicom?

06 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El Director de Información Comercial (Dicom) otorga datos sobre el comportamiento financiero de una persona y es utilizado como parámetro en las entidades bancarias para decidir a quién asignarle un crédito.

A nivel del usuario común, este documento tiene una triple función: evaluar, verificar y monitorear. En primera instancia, permite evaluar toda la información sobre las morosidades publicadas y cuál es el puntaje de riesgo crediticio de alguien en concreto.

Luego, con el informe es posible verificar los datos personales, así como los bienes raíces y vehículos asociados al RUT. Finalmente, otorga el monitoreo del acceso al informe comercial, con el fin de detectar fraudes o intereses en el perfil.

¿Qué incluye y cuál es el costo del informe de Dicom?

La compañía Equifax destacó, en su portal web, que el Informe Oficial DICOM Platinum 360 incluye información detallada de:

Indicador de riesgo

de riesgo Resumen y detalle de morosidades y protestos impagos

y detalle de morosidades y protestos impagos Indicador Everclean

Everclean Resumen de consultas al RUT

de consultas al RUT Datos personales

Directorios

Cheques

Información Bancaria

Bancaria Vehículos registrados

registrados Bienes raíces registrados

registrados Información tributaria relevante

tributaria relevante Detalle de multas e infracciones del boletín laboral

de multas e infracciones del boletín laboral Comportamiento financiero histórico

financiero histórico Antecedentes laborales y renta

Respecto al precio, Equifax coloca a disposición todos estos datos por un costo de $17.990 con IVA incluido.

De forma gratuita, también se permite mantener el informe bajo control al “recibir notificaciones por correo electrónico si cambia el Score, aparecen nuevas morosidades o alguien (hace) consultas a tu Dicom”.

Finalmente, por un monto de $23.000 adicionales, también se otorga la protección del historial financiero, un período de 6 meses con “consultas ilimitadas para revisar cambios cuando quiera”.

Todo sobre Dicom