¿Cuánto cuesta un informe de Dicom?
- Por Meganoticias
El Director de Información Comercial (Dicom) otorga datos sobre el comportamiento financiero de una persona y es utilizado como parámetro en las entidades bancarias para decidir a quién asignarle un crédito.
A nivel del usuario común, este documento tiene una triple función: evaluar, verificar y monitorear. En primera instancia, permite evaluar toda la información sobre las morosidades publicadas y cuál es el puntaje de riesgo crediticio de alguien en concreto.
Luego, con el informe es posible verificar los datos personales, así como los bienes raíces y vehículos asociados al RUT. Finalmente, otorga el monitoreo del acceso al informe comercial, con el fin de detectar fraudes o intereses en el perfil.
¿Qué incluye y cuál es el costo del informe de Dicom?
La compañía Equifax destacó, en su portal web, que el Informe Oficial DICOM Platinum 360 incluye información detallada de:
- Indicador de riesgo
- Resumen y detalle de morosidades y protestos impagos
- Indicador Everclean
- Resumen de consultas al RUT
- Datos personales
- Directorios
- Cheques
- Información Bancaria
- Vehículos registrados
- Bienes raíces registrados
- Información tributaria relevante
- Detalle de multas e infracciones del boletín laboral
- Comportamiento financiero histórico
- Antecedentes laborales y renta
Respecto al precio, Equifax coloca a disposición todos estos datos por un costo de $17.990 con IVA incluido.
De forma gratuita, también se permite mantener el informe bajo control al “recibir notificaciones por correo electrónico si cambia el Score, aparecen nuevas morosidades o alguien (hace) consultas a tu Dicom”.
Finalmente, por un monto de $23.000 adicionales, también se otorga la protección del historial financiero, un período de 6 meses con “consultas ilimitadas para revisar cambios cuando quiera”.