Personas cuidadoras: ¿Cómo puedes acceder a la credencial para obtener ayudas y beneficios?

06 mar. 2026 - 19:00 hrs.

La credencial para personas cuidadoras es una especie de identificación para quienes realizan labores de cuidado sin remuneración, ante el Registro Social de Hogares (RSH).

Según la Ventanilla Única Social, la información suele validarse con los datos disponibles en las bases administrativas del Estado.

Con este complemento por cuidados, se puede recibir atención preferente en instituciones asociadas y acceder a beneficios en la Red de Empresas Chile Cuida.

¿Cómo se accede a la credencial para obtener ayudas y beneficios?

Para acceder a la credencial para cuidadores, es necesario presentar los siguientes documentos de base:

• Formulario de Solicitud firmado por el emisor y la jefatura de hogar de la persona que requiere cuidados, en caso de que fuera distinto al solicitante.

• Copia de la cédula de identidad vigente de los firmantes del formulario.

Requisitos adicionales para el complemento de cuidadores

El trámite contempla ciertos cambios de acuerdo a la perspectiva desde la cual se haga.

Si es la persona cuidadora quien declara que la persona que requiere cuidados pertenece a otro hogar, debe presentar Declaración jurada simple N°7, para informar que el cuidador y el cuidado viven en distintos hogares. Debe tener la firma y copia de cédula, tanto del cuidador como de la jefatura de hogar de la persona que requiere cuidados. En el caso de que la jefatura de hogar está incapacitada para firmar se realizará una visita domiciliaria donde se solicitará la huella para verificar la identidad.

Si es la persona que requiere cuidados quien declara que la persona cuidadora pertenece a otro hogar, debe presentar Declaración Jurada Simple N°7, para informar que residen en hogares distintos. También debe estar firmado y con copias de cédula de las partes. Si la jefatura de hogar de la persona que requiere cuidados no puede firmar (debido a una condición física que lo imposibilita), el ejecutor deberá realizar una visita domiciliaria. Se solicitará la huella para verificar la identidad.

