Bono Compensación por expectativa de vida para mujeres: ¿Desde qué momento comienzan los pagos?

22 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El Bono Compensación por expectativa de vida para mujeres tiene como objetivo complementar la pensión de ellas y reducir las desigualdades entre géneros.

Durante el cálculo de las pensiones se aplican diferentes tasas de mortalidad entre mujeres y hombres, debido a que ellas tienen una mayor expectativa de vida. En consecuencia, las mujeres suelen jubilarse con una edad menor a la de los hombres y sus pensiones suelen ser más bajas.

La medida gubernamental, según Chile Atiende, está orientada a igualar los montos de las pensiones, comparando la situación e historial previsional de cada mujer con el de un hombre de la misma edad, grupo familiar y saldo de ahorro individual.

¿Cuándo comienzan los pagos del bono Compensación por expectativa de vida para mujeres?

La información oficial sostiene que los pagos del bono Compensación por expectativa de vida para mujeres comenzaron en enero de 2026. El monto se otorga en Unidades de Fomento y la compensación mínima será de 0,25 UF.

Por tanto, en el momento en el que la persona se pensione, si cumple con los requisitos estipulados por la ley, podrá recibir el beneficio de forma automática.

El cálculo de este aporte gubernamental se hace conforme a un porcentaje de compensación, que deriva de la edad y el causal por el cual se haya pensionado la destinataria. El pago se realiza solo a partir de los 65 años, a pesar de que la persona se haya pensionado antes.

¿A quién va dirigido el beneficio?

Este beneficio está destinado a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez como titulares de una AFP o compañía de seguros de vida.

El precepto aplica siempre que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

También deben estar afiliadas y tener al menos una cotización en el Seguro Social que se destine al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir los 50 años.

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