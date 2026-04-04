Compensación por Expectativa de Vida: ¿Quiénes reciben el 100% del beneficio?

04 abr. 2026 - 12:00 hrs.

La Compensación por Expectativa de Vida es uno de los dos nuevos beneficios contemplados en la Reforma de Pensiones en Chile, enfocado en mujeres jubiladas. Su objetivo es mejorar los ingresos de este grupo, sin importar su nivel socioeconómico.

Los primeros pagos se realizaron en enero de 2026 a quienes ya estén pensionadas y tengan 65 años o más al 31 de julio de 2025, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Quiénes reciben el 100% del beneficio?

La compensación tendrá un monto mínimo de 0,25 UF (Unidades de Fomento) y comenzará a pagarse solo desde los 65 años, incluso si la persona se pensionó antes.

El porcentaje que recibirá cada beneficiaria dependerá de su edad y de la causal de pensión.

En el caso de las actuales pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el porcentaje se definirá según la edad que tengan al 1 de enero de 2026:

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

Otros casos: trabajo pesado y nuevas pensionadas

Para las pensionadas por trabajo pesado, el cálculo del porcentaje se realizará sumando la edad al 1 de enero de 2026 más los años que podían rebajar por este tipo de labores.

En tanto, para las mujeres que se pensionen desde el 2 de enero de 2026, se aplicará la misma tabla, pero considerando la edad al momento de pensionarse:

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

Es importante mencionar que recibieron el pago en enero de 2026 solo aquellas mujeres de 65 años o más. Las demás accederán al beneficio una vez que cumplan esa edad.

¿Cómo se pagará el bono?

De acuerdo con ChileAtiende, esta compensación:

Se pagará junto con la pensión autofinanciada

Tendrá un monto fijo en UF (o la unidad que la reemplace)

(o la unidad que la reemplace) Estará afecta al pago de impuestos y cotizaciones de salud

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