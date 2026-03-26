Compensación por Expectativa de Vida: Este es el requisito que debes cumplir antes de los 50 años
- Por Meganoticias
El sistema previsional actual agregó un valioso beneficio económico, denominado Compensación por Expectativa de Vida, destinado exclusivamente a las mujeres pensionadas.
Este aporte tiene como objetivo equilibrar los montos mensuales que reciben, contrarrestando la brecha generada por el cálculo de mortalidad, por lo que funciona como un complemento vitalicio a la pensión de quienes cumplan los requisitos.
Requisito antes de los 50 años para la Compensación por Expectativa
De acuerdo con ChileAtiende, podrán recibirla al estar afiliadas al Seguro Social y tener una cotización destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional. No aplica para pensionadas o afiliadas al sistema previsional actual antes del 1 de agosto de 2025.
Si cumplieron con esto, luego tendrán que reunir las siguientes condiciones que generan el derecho de acceso:
- Tener 65 años o más.
- Recibir una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros, basada en las cotizaciones obligatorias (propias y del empleador).
- No tener cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
¿Cómo saber si me corresponde la Compensación por Expectativa?
Las interesadas pueden consultar en el portal web (pulsa aquí), ingresando el RUT y la fecha de nacimiento.
¿Cuánto paga la Compensación por Expectativa de Vida?
El monto que se entrega a una beneficiaria se asigna en base a la siguiente tabla de edad y porcentajes:
- 65 años: cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la pensión de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar.
- 64 años: cubre el 75% de la brecha.
- 63 años: 50% de la brecha.
- 62 años: cubre el 25% de diferencia.
- 61 años: financia el 15% de la brecha.
- 60 años: cubre el 5% de la diferencia.
Cabe destacar que el pago inicia a partir de los 65 años, sin importar si se pensionaron antes. Además, entrega una compensación mínima equivalente a 0,25 Unidades de Fomento (UF).