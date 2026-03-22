Bonos para mujeres: Estos son todos los beneficios disponibles en 2026 y cómo pedirlos

22 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Las instituciones gubernamentales ofrecen diversos bonos y subsidios que van dirigidos a varios grupos, como adultos mayores, estudiantes, jefas de hogar y, en particular, mujeres en todo el país.

Estos apoyos suelen representar un respaldo económico importante, especialmente en épocas con gastos elevados, como al inicio del año. Si te interesa obtener alguno, aquí te contamos qué beneficios hay y qué necesitas para acceder a ellos.

Subsidio Único Familiar (SUF) y Subsidio Familiar Automático

El SUF está destinado a personas pertenecientes al 60% más vulnerable, según el RSH. Entrega $22.007 mensuales por carga familiar y $44.014 en caso de discapacidad.

El Subsidio Familiar Automático se otorga sin postulación a familias del 40% más vulnerable, según el RSH.

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Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer beneficia a mujeres trabajadoras entre 25 y 64 años que pertenezcan al 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este aporte ofrece dos modalidades de pago: mensual y anual, dependiendo de la preferencia de la beneficiaria.

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Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Este bono se entrega mensualmente por 24 meses a quienes participan en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Los montos son:

Meses 1 a 6: $23.694

Meses 7 a 12: $18.033

Meses 13 a 18: $12.398

Meses 19 a 24: $22.007 (equivalente al SUF)

Para recibirlo, solo basta aceptar la invitación a participar en alguno de los programas del sistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

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Bono por Hijo

El Bono por Hijo está dirigido a mujeres mayores de 65 años que estén pensionadas y sean madres, ya sea biológicas o adoptivas. No corresponde a un pago directo, sino que se suma al monto de la pensión para incrementarla.

El beneficio genera rentabilidad desde el nacimiento del hijo. Equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes de nacimiento. Para los nacidos antes del 1 de julio de 2009, el monto corresponde a $165.000.

Se puede solicitar en ChileAtiende, de forma presencial o virtual, o directamente en la AFP correspondiente.

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Asignación Maternal

Similar a la Asignación Familiar, la Asignación Maternal está dirigida a trabajadoras embarazadas y a trabajadores cuyos cónyuges estén embarazadas y sean cargas familiares.

Según la Superintendencia de Seguridad Social, se paga cuando se acredita que la gestación tiene cinco meses o más, y se mantiene durante todo el embarazo.

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Subsidio Maternal

Este subsidio se entrega a mujeres embarazadas que reciben el Subsidio Maternal en lugar del Subsidio Familiar. Al igual que la Asignación Maternal, se paga desde el quinto mes de gestación, pero su entrega es retroactiva.

Otorga $21.243 al mes por carga familiar, aumentando a $42.486 si se trata de una persona con discapacidad. La postulación se hace en la municipalidad del domicilio de la beneficiaria.

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Beneficio por Años Cotizados

Desde 2026 se entregará un aporte mensual adicional en UF a pensionados por vejez o invalidez que tengan 65 años o más y cumplan con los mínimos de cotización:

Mujeres : 120 meses (10 años), aumentando gradualmente hasta 180 meses (15 años) en 2036.

: 120 meses (10 años), aumentando gradualmente hasta 180 meses (15 años) en 2036. Hombres: 240 meses (20 años).

El monto será de 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con tope de 2,5 UF mensuales (equivalente a 25 años de cotizaciones). Incluso quienes ya no tengan saldo en su cuenta podrán recibirlo.

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Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida

Este beneficio entrega una pensión adicional en UF para compensar la brecha previsional que enfrentan las mujeres al jubilar.

Está dirigido a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y reciban (o hayan recibido) una pensión de vejez o invalidez en una AFP o aseguradora, bajo las reglas del Decreto N° 3.500.

También se exige haber tenido al menos una cotización al FAPP antes de cumplir 50 años, salvo para quienes ya estaban pensionadas o afiliadas antes del 1 de agosto de 2025.

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Asignación Familiar

La Asignación Familiar entrega un pago mensual a trabajadores dependientes, independientes, pensionados, beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) y Fondo de Cesantía Solidario, entre otros.

El monto varía según el sueldo. En el caso de trabajadores dependientes, el empleador paga el beneficio y aparece incluido en la remuneración. Las personas independientes que emiten boletas lo reciben mediante la devolución de impuestos del año siguiente.

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