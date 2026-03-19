Bono Escolar de $44 mil: ¿Cuándo se paga la segunda cuota?

19 mar. 2026 - 10:00 hrs.

En marzo, el Ministerio de Educación (Mineduc) inició el pago del Bono Escolar, un alivio económico destinado para trabajadores de colegios particulares subvencionados o de administración delegada.

Este beneficio es de $89.164, los cuales se dividen en dos cuotas y se pagan por cada hijo, con la posibilidad de obtener un monto adicional si cumple un requisito específico.

Fecha de pago de la segunda cuota del Bono Escolar

De acuerdo a la Comunidad Escolar, la segunda mitad del aporte ($44.582) se depositará durante el mes de junio a los trabajadores beneficiarios.

Cabe mencionar que en marzo, estos recibieron la primera cuota de $44.582 más un monto extra de $37.666, por percibir una renta mensual líquida de $1.060.493 o menos.

Requisitos para cobrar el Bono Escolar

Para acceder al aporte, el funcionario debe tener hijos de entre 4 y 24 años, quienes deben ser estudiantes regulares de:

Enseñanza pre básica del primer o segundo nivel de transición.

Educación básica o media.

Educación superior o especial.

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