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Bono Escolar de $44 mil: ¿Cuándo se paga la segunda cuota?

En marzo, el Ministerio de Educación (Mineduc) inició el pago del Bono Escolar, un alivio económico destinado para trabajadores de colegios particulares subvencionados o de administración delegada.

Este beneficio es de $89.164, los cuales se dividen en dos cuotas y se pagan por cada hijo, con la posibilidad de obtener un monto adicional si cumple un requisito específico.

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Fecha de pago de la segunda cuota del Bono Escolar

De acuerdo a la Comunidad Escolar, la segunda mitad del aporte ($44.582) se depositará durante el mes de junio a los trabajadores beneficiarios.

Cabe mencionar que en marzo, estos recibieron la primera cuota de $44.582 más un monto extra de $37.666, por percibir una renta mensual líquida de $1.060.493 o menos.

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Requisitos para cobrar el Bono Escolar

Para acceder al aporte, el funcionario debe tener hijos de entre 4 y 24 años, quienes deben ser estudiantes regulares de:

  • Enseñanza pre básica del primer o segundo nivel de transición.
  • Educación básica o media.
  • Educación superior o especial.

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