Así puedes comprar tu bono de Fonasa en línea

18 mar. 2026 - 09:00 hrs.

En casos donde la rapidez es la prioridad, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) permite a las personas optar a una prestación médica o quirúrgica oportuna, mediante la compra de un bono de atención de salud en línea.

Es un trámite con el que un usuario de los tramos B, C o D y sus cargas familiares pueden acceder a una sola consulta, examen o procedimiento médico con un profesional de salud o centro privado en convenio, bajo la Modalidad de Libre Elección (MLE).

¿Cómo comprar un bono de Fonasa en línea?

De acuerdo con ChileAtiende, los interesados deben ingresar al sitio web de Fonasa (pulsa aquí) y realizar lo siguiente:

Presionar “ClaveÚnica”, escribir el RUT y ClaveÚnica, y pulsar “Continuar”.

Seleccionar “Comprar bono”.

Elegir a la persona beneficiaria, seleccionar “Comprar bono prestaciones de salud” y luego presionar “Comprar”.

Completar los datos faltantes del beneficiario y seleccionar los datos requeridos para buscar al médico o prestador, luego tendrá que hacer clic en “Buscar”.

Elegir el centro de atención donde desea recibir la atención.

Verificar los datos del bono, ingresar el RUT del titular de la tarjeta y presionar “Pagar”.

Elegir el medio de pago: tarjeta de crédito, tarjeta de débito u Onepay.

Una vez hecho esto, solo se deben seguir las instrucciones del sistema hasta finalizar el pago y ya podrán hacer uso del bono.

¿Qué hago después de comprar un bono Fonasa?

Al llegar al lugar donde recibirás la atención, tendrás que avisar en recepción que usas un bono Fonasa online, el cual será identificado por el recepcionista en el sitio web.

Luego, te llegará un mensaje de texto con un código al celular, que deberás mostrar en recepción o al médico para acceder a la prestación.

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