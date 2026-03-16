Fonasa: ¿Qué pasa si quedo sin trabajo?

16 mar. 2026 - 16:00 hrs.

La cobertura de salud es una de las preocupaciones más latentes para quienes, por distintas circunstancias, se quedan sin trabajo.

Según la Superintendencia de Salud, tanto los afiliados del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) como los de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) deben tomar acciones para solventar su situación ante la cesantía.

¿Qué pasa con Fonasa si quedo sin trabajo?

La ley estipula que las personas cesantes siguen siendo consideradas como beneficiarios de Fonasa y, por consiguiente, tienen derecho a acceder a la Modalidad de Atención Institucional, que contempla consultorios u hospitales en atención primaria.

En caso de quedar sin trabajo, los afiliados a Fonasa, deben presentarse en cualquier de las sucursales del ente y presentar el comprobante de pago del subsidio de cesantía.

También deberán consignar el certificado para la obtención de credencial de salud (completado), y la cédula de identidad.

Otros casos de trabajadores contratados

En el caso de los trabajadores contratados por obra o por faena terminada que quedan cesantes, podrán atenderse por medio de la Modalidad de Libre Elección de Fonasa, en la medida que cumplan con ciertas condiciones.

Los requisitos son haber sido trabajador del sector público o privado, y haber cotizado, al menos, durante cuatro meses en los últimos doce meses, por obra o faena determinada. La calidad de afiliado se mantendría por 12 meses a contar del mes que corresponda la última cotización.

En el caso de los trabajadores contratados por turno que quedan cesantes, también podrán mantenerse por la modalidad de libre elección, siempre que sean trabajadores dependientes contratados diariamente por turnos o jornadas y registren, al menos, sesenta días de cotizaciones en los doce meses anteriores al finiquito. Se mantendrán como afiliados durante los doce meses siguientes al correspondiente a la última cotización.

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