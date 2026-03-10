¿A qué tipo de atención dental pueden acceder los afiliados a Fonasa?

10 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa), a través de sus planes de cobertura y bonificaciones, otorga a sus afiliados la posibilidad de tener hasta un 100% de contribución estatal en atención dental.

Esta contribución se entrega a los grupos A, B, C y D, siempre que la asistencia sea efectuada en un Consultorio de Atención Primaria de Salud. En estos grupos se incluye:

Tramo A : Personas carentes de recursos y causantes de subsidio familiar.

Tramo B : Personas que perciben un ingreso imponible mensual menor o igual a $529.000.

Tramo C : Personas que perciben un ingreso imponible mensual desde $529.001.- y menor o igual a $772.340 (si tienen tres o más cargas familiares, pasan a tramo B).

Tramo D: Personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a $772.340 (si tienen tres o más cargas familiares, pasan a tramo C).

Atención dental de Fonasa

Fonasa indicó que las prestaciones de salud odontológicas otorgadas por el organismo solo aplican para casos específicos, delineados en su página web. Dentro de estos tratamientos se incluye:

Salud oral integral de la embarazada : alta integral hasta 15 meses después de la primera atención.

Salud oral integral para niños de 6 años : el alta se otorga una vez que hayan erupcionado. completamente los 4 primeros molares definitivos.

Urgencia odontológica ambulatoria : otorga confirmación diagnóstica y tratamiento inmediato

Salud oral integral a los 60 años: el alta se otorga una vez completados los "procedimientos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación".

Estas prestaciones de salud son garantizadas por el Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE), también conocido como el Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES), el cual entrega protección financiera en un total de 90 enfermedades.

