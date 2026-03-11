Ministra Vallejo se despide de La Moneda destacando la gestión del Gobierno: "Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido"

11 mar. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, horas antes del cambio de mando, agradeció el apoyo en estos cuatro años, destacó el trabajo realizado por el Ejecutivo, y le deseó éxito a la nueva administración de José Antonio Kast.

"Estamos entregando un país mejor de como lo recibimos"

"Nos vamos con la tranquilidad de que estamos entregando un país mejor de como lo recibimos y desearle mucho éxito en la gestión a la futura administración", manifestó la secretaria de Estado desde el Palacio de La Moneda.

La autoridad recalcó que lo importante para el Gobierno saliente "es que en el balance general hemos logrado no solo estabilizar el país, sino que empujar importantes transformaciones y de la mano con la gente".

"El diálogo social, político, con distintos gremios, representantes de la sociedad civil, del mundo de la academia, nos permitieron sacar adelante las 40 horas, el salario mínimo, la reforma de pensiones, el royalty minero, todo siempre con una mirada en la justicia social, en la redistribución de la riqueza y poniéndola en el centro de las personas", añadió.

"Éxito en su gestión"

Vallejo le deseó al futuro Gobierno "éxito en su gestión. Estamos en un momento muy republicano. Chile está por sobre las diferencias, yo creo que eso se va a valorar mucho en la jornada de hoy. Sin duda va a ser una jornada tranquila, impecable, que va a estar a la altura. No voy a entrar en consejos, solo el éxito".

Respecto a la polémica entre Kast y el Presidente Gabriel Boric, la autoridad señaló que "se dio por cerrado ese capítulo. Para el Presidente Gabriel Boric fue muy importante que el Presidente Electo pudiera concurrir a La Moneda para entregarle ya la última información que había quedado pendiente en temas muy importantes como política de Estado".

“Yo creo que hoy día lo central es que el país está por sobre todas las cosas, nuestra patria, la gente y tenemos que permitir y garantizar que la ceremonia de cambio de mando sea una instancia republicana, democrática y sumamente respetuosa", añadió.

Finalmente, le deseó nuevamente "todo el éxito a la nueva administración. Nos vamos muy tranquilos y tranquilas del deber cumplido".