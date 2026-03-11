Nuevo Gobierno se toma tradicional foto oficial en Cerro Castillo

11 mar. 2026 - 11:57 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles se realizó la tradicional fotografía oficial del nuevo Gobierno que será encabezado por José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar.

Nuevo Gobierno se tomó foto oficial

La imagen reunió al futuro mandatario junto a sus ministros y ministras, marcando uno de los primeros hitos protocolares de la jornada en que asumirá la conducción del país.

La instancia se llevó a cabo en los jardines del recinto presidencial, en donde el jefe de Estado posó junto a los integrantes de su gabinete, previo al inicio de las actividades oficiales del cambio de mando.

Tras la toma de la imagen oficial, Kast y sus secretarios de Estado se trasladaron hasta el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. En dicha instancia se concretará formalmente el inicio del nuevo Gobierno.

Aton

