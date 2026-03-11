Juraron los nuevos ministros: Este es el gabinete del Presidente José Antonio Kast
¿Qué pasó?
A las 12:30 horas de este miércoles 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast se convirtió en el nuevo Presidente de la República para el periodo 2026-2030.
Minutos después, el Mandatario aceptó el juramento de su gabinete, compuesto por 24 ministros.
¿Quiénes son los ministros del Presidente Kast?
Revisa a continuación el listado completo de los secretarios de Estado:
- Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)
- Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (Independiente)
- Ministerio de Relaciones Exteriores: José Francisco Pérez Mackenna (Independiente)
- Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (Independiente)
- Ministerio de Defensa: Fernando Barros (Independiente)
- Ministería Secretaría General de la Presidencia (Segpres): José García Ruminot (RN)
- Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob): Mara Sedini (Independiente)
- Biministerio de Economía y Minería: Daniel Mas (Independiente)
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (Republicanos)
- Ministerio de Educación: María Paz Arzola (Independiente)
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat (Independiente)
- Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (Independiente)
- Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Republicanos)
- Ministerio de Salud: May Chomalí (Independiente)
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (Independiente)
- Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Radical)
- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (Independiente)
- Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (Independiente ex Evópoli)
- Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)
- Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo (Independiente)
- Ministerio del Deporte: Natalia Ducó (Independiente)
- Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (Partido Social Cristiano)
- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (Evópoli)
- Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao (Independiente)
