Juraron los nuevos ministros: Este es el gabinete del Presidente José Antonio Kast

11 mar. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

A las 12:30 horas de este miércoles 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast se convirtió en el nuevo Presidente de la República para el periodo 2026-2030.

Minutos después, el Mandatario aceptó el juramento de su gabinete, compuesto por 24 ministros.

¿Quiénes son los ministros del Presidente Kast?

Revisa a continuación el listado completo de los secretarios de Estado:

Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)

(UDI) Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (Independiente)

(Independiente) Ministerio de Relaciones Exteriores: José Francisco Pérez Mackenna (Independiente)

(Independiente) Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (Independiente)

(Independiente) Ministerio de Defensa: Fernando Barros (Independiente)

(Independiente) Ministería Secretaría General de la Presidencia (Segpres): José García Ruminot (RN)

(RN) Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob): Mara Sedini (Independiente)

(Independiente) Biministerio de Economía y Minería: Daniel Mas (Independiente)

(Independiente) Ministerio de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (Republicanos)

(Republicanos) Ministerio de Educación: María Paz Arzola (Independiente)

(Independiente) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat (Independiente)

(Independiente) Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (Independiente)

(Independiente) Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Republicanos)

(Republicanos) Ministerio de Salud: May Chomalí (Independiente)

(Independiente) Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (Independiente)

(Independiente) Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Radical)

(Radical) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (Independiente)

(Independiente) Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (Independiente ex Evópoli)

(Independiente ex Evópoli) Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)

(Demócratas) Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo (Independiente)

(Independiente) Ministerio del Deporte: Natalia Ducó (Independiente)

(Independiente) Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (Partido Social Cristiano)

(Partido Social Cristiano) Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (Evópoli)

(Evópoli) Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao (Independiente)

Todo sobre Gobierno