"Nos van a acompañar durante el resto del viaje": La sentida despedida de "El Honesto Mike" luego de trágica muerte de exsocio

11 mar. 2026 - 14:31 hrs.

Una sentida despedida, a través de sus redes sociales, fue la que hizo la hamburguesería "El Honesto Mike", restaurante que fue fundado por el influencer estadounidense conocido como Ben Wood y reconocido por ser cofundador del lugar, quien falleció trágicamente durante la jornada de este martes 10 de marzo en un accidente marítimo.

De acuerdo a lo informado por la Armada de Chile, en el accidente fallecieron dos hombres y dos mujeres, entre ellas, la pareja de Wood, mientras que otra persona fue rescatada y trasladada al Hospital Claudio Vicuña.

La tragedia comenzó cuando una mujer de aproximadamente 28 años fue arrastrada por el mar, hecho que generó la rápida reacción de su pareja. La mujer es abogada de la Universidad Austral y era asesora del diputado Jaime Sáez.

La despedida de "El Honesto Mike" a su exsocio

En la publicación realizada en Instagram, la hamburguesería indicó en primera instancia que "la vida no siempre es como queremos, pero los buenos momentos y personas que conocemos durante esta nos van a acompañar durante el resto del viaje".

Acto seguido, precisaron que "desde hoy (martes) a las 13:00 hasta el viernes, estaremos recibiendo sus mensajes para Ben y Pepa (la pareja de Ben) en nuestros libros de condolencia, que luego haremos entregar a sus respectivas familias".

"Ben y Pepa fueron almas inseparables, y su energía infinitamente positiva nos acompañará por y para siempre. Este es el mensaje más difícil que nos ha tocado escribir en toda nuestra carrera, pero es con felicidad y orgullo de haber compartido con ambos, dentro y fuera del trabajo", cerraron.