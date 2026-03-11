Fernando Solabarrieta reaviva su eterno enojo con Luis Jara: "Lo que hizo es imperdonable"

11 mar. 2026 - 15:39 hrs.

Fernando Solabarrieta volvió a referirse a la profunda molestia que mantiene con el cantante y quien fuera su mejor amigo por más de 25 años, Luis Jara. El comunicador aseguró que no piensa perdonarlo luego de un episodio que ambos vivieron y que estuvo directamente vinculado al fin del matrimonio del periodista deportivo.

La ruptura de aquella larga amistad ocurrió cuando Jara decidió invitar a Ivette Vergara —exesposa de Solabarrieta— a su programa Al piano con el Lucho, donde conversaron sobre el término de la relación. Sin embargo, una pregunta en particular terminó por quebrar definitivamente el lazo entre los dos.

"Era mi compadre"

Durante la entrevista, el músico le consultó a Ivette si estaba dispuesta a una nueva oportunidad en el amor, lo que afectó profundamente al periodista.

Ahora, en conversación con Sergio Marabolí en el programa La Hora de Conversar, Solabarrieta revivió el conflicto y reiteró su enojo con Luis Jara, dejando en claro que el quiebre parece definitivo.

“Teníamos un nivel de amistad muy fuerte, éramos compadres, era mi amigo… este weón era casi familia. ¿Y sabes qué? El hacer lo que hizo a mí no se me hubiese ocurrido, y si piensas hacerlo, por lo menos avísame”, comenzó señalando.

“Fue una deslealtad, una traición y un acto propio de alguien que tiene un solo norte, más bien dos: su ego y la televisión”, agregó.

Solabarrieta también aseguró que nunca lucraría con el dolor de un amigo. “¿O creería que yo estaría muy feliz? Yo estaba en mi departamento asesinándome, e Ivette también. Teníamos un dolor muy grande, separándonos después de 30 años juntos”, expresó.

Cero posibilidades de reconciliarse

En su descarga, añadió que “lo que hizo es imperdonable, y esto es lo peor: yo me enfurezco, le escribo, a él no le gustó lo que le dije y me bloqueó. No tuvo la hombría de escucharme. Al día siguiente me llaman de su programa para que le responda a la Ivette… de verdad escapa a cualquier cosa”.

Finalmente, Solabarrieta sentenció que no está dispuesto a retomar el contacto. “No estoy dispuesto a conversar con él. Fue muy querido, pero hoy con una persona así no tengo nada que hacer, ni a 100 metros. Es imposible. Yo tengo muchos defectos, pero lo bueno que tengo es saber cuidar una amistad”, cerró.

Todo sobre Fernando Solabarrieta