FBI alerta sobre posible ataque iraní con drones contra California en represalia por la guerra

11 mar. 2026 - 16:51 hrs.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió a departamentos de policía de California que Irán habría considerado lanzar un ataque con drones contra la costa oeste de Estados Unidos como represalia por los bombardeos estadounidenses contra la República Islámica.

Según una alerta revisada por ABC News, el FBI distribuyó el aviso a fines de febrero a departamentos policiales de California, señalando que Irán "supuestamente aspiraba a realizar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a la costa de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que EE.UU. llevara a cabo ataques contra Irán." La alerta precisa que no existe información adicional sobre el momento, método, blancos ni autores del posible ataque.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que la información no ha sido corroborada y que no se ha identificado una amenaza operacional específica.

La oficina del gobernador Gavin Newsom señaló que el boletín es uno de los numerosos informes de seguridad que el estado recibe diariamente de socios federales, y que la División de Seguridad Interior de California ha elevado su postura de seguridad desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

John Cohen, colaborador de ABC News y ex jefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, expresó preocupación por la posibilidad de ataques con drones tanto desde el Pacífico como desde México. "Sabemos que Irán tiene una presencia extensa en México y América del Sur, tienen las relaciones, tienen los drones y ahora tienen el incentivo para llevar a cabo ataques", afirmó Cohen.

En paralelo, inteligencias estadounidenses también han advertido sobre el creciente uso de drones por parte de carteles mexicanos, con reportes no corroborados de que líderes de carteles habrían autorizado ataques con drones cargados de explosivos contra fuerzas del orden y militares estadounidenses en la frontera con México.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, iniciado el 28 de febrero, ha dejado más de 1.800 muertos, incluyendo al menos siete soldados estadounidenses. Newsweek El presidente Donald Trump, consultado sobre la posibilidad de represalias iraníes en suelo estadounidense, indicó no estar preocupado por ese escenario.