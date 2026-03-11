Álvaro Elizalde viajó a Santiago en bus tras cambio de mando: Exministro conversó con personas y paseó por Valparaíso

11 mar. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del cambio de mando en que José Antonio Kast asumió como Presidente de la República, tanto el ahora expresidente Gabriel Boric como sus ministros y subsecretarios, abandonaron el Congreso Nacional.

Aquellos que formaron parte de la administración de Boric, se dirigieron a sus hogares, mientras que otros participaron junto al exmandatario de un almuerzo para compartir tras estos cuatro años de Gobierno.

Álvaro Elizalde regresó a Santiago en bus

Pero uno que llamó la atención fue Álvaro Elizalde, quien se desempeñó como ministro del Interior hasta la mañana de este miércoles, pues fue visto en las cercanías del Congreso en Valparaíso abordando un bus para regresar a Santiago.

Elizalde estaba acompañado de su esposa, Patricia Roa y fue interceptado por varias personas cuando caminaba por las calles del centro de la ciudad puerto.

Otro que también llamó la atención, fue el expresidente Boric, quien, al salir del parlamento, inmediatamente se quitó la chaqueta y se subió a su vehículo particular para dirigirse junto a su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta a Santiago.