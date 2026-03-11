11 mar. 2026 - 19:20 hrs.

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y promete ser como ninguna otra. Será la primera edición en contar con 48 equipos y tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. FIFA Si te perdiste los detalles del sorteo o simplemente quieres entender cómo funciona el nuevo formato, aquí va la guía completa.

¿Cuándo empieza y dónde termina?

El torneo comienza el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y termina el domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El nuevo formato: más equipos, más fases

Este es el cambio más importante. Las 48 selecciones participantes se distribuyen en doce grupos de cuatro equipos cada uno.

¿Cuántos pasan? Los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros clasifican a los dieciseisavos de final. Eso significa que incluso terminar tercero en el grupo puede darte una segunda oportunidad, siempre que hayas sumado suficientes puntos en comparación con los otros equipos que quedaron en esa posición.

En total se jugarán 104 partidos -40 más que en Qatar 2022-, y bajo este esquema los finalistas deberán haber jugado 8 partidos.

Las fases eliminatorias, una vez pasados los grupos, son: dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales y final.

Las 16 sedes repartidas en tres países

México: 3 ciudades. Los estadios mexicanos son el Estadio Azteca (Ciudad de México), el Akron (Guadalajara) y el BBVA (Monterrey). Olympics El Azteca tiene el honor histórico de ser la cancha del partido inaugural y también albergará duelos de fase eliminatoria.

Estados Unidos: 11 ciudades. Es la nación con más sedes: Nueva York-Nueva Jersey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Philadelphia, Seattle y San Francisco. El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario de la final.

Canadá: 2 ciudades. Canadá debuta como país anfitrión de un Mundial con Toronto y Vancouver como sus dos ciudades sede.

¿Cómo están organizados los grupos?

El campeonato será regionalizado: las selecciones jugarán la fase de grupos en zonas específicas para minimizar los viajes y desplazamientos.

Las cabezas de serie son: México (Grupo A), Canadá (Grupo B), Brasil (Grupo C), Estados Unidos (Grupo D), Alemania (Grupo E), Países Bajos (Grupo F), Bélgica (Grupo G), España (Grupo H), Francia (Grupo I), Argentina (Grupo J), Portugal (Grupo K) e Inglaterra (Grupo L).

El dato histórico

El Estadio Azteca de Ciudad de México se convertirá en el primero en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo, sumando a sus participaciones en 1970 y 1986.

La Copa del Mundo 2026 será, sin duda, el torneo más ambicioso en la historia del fútbol. Tres países, 16 estadios, 48 selecciones y 104 partidos para coronar al nuevo campeón del mundo el 19 de julio.

