Camino a la corona: Dominga López pasó de ser musa de Kidd Voodoo a buscar ser Miss Universo

11 mar. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Dominga López, actriz conocida por representar al icónico ángel negro que protagonizó gran parte de las presentaciones de Kidd Voodoo durante el año pasado, es oficialmente una de las aspirantes a la corona del Miss Universo Viña del Mar.

La modelo que fue musa del intérprete de "Ponte Lokita", buscará asegurar su cupo en la final nacional del certamen para competir por la corona que la podría llevar a Puerto Rico el próximo mes de noviembre.

Participar actoralmente en los conciertos de Kidd Voodoo generó un crecimiento inesperado en las redes sociales de Dominga, quien expresó su agradecimiento con el recibimiento del público a su personaje, a través de una historia de Instagram, el pasado mes de febrero.

"Hola gente bonita. Les quería dar las gracias por el cariño que me está llegando, es un poquito abrumador que te empiecen a seguir mil personas en un día. No soy muy buena con las redes y no he podido responderle a todos, pero se aprecia", escribió.

Del Movistar Arena al Miss Universe Chile

En diciembre de 2025 López se despidió del personaje con el que se dio a conocer y con el que conquistó el corazón de muchos internautas.

"Y llegó el momento de despedirme de esta hermosa etapa. Fui su ángel durante un año y el cariño que me llevo en mi corazón es inmenso. Dos discos, el Festival de Viña, 12 Movistar Arena, un estadio y más de 30 videos con el equipo más hermoso con el que me ha tocado trabajar", expresó la modelo en el post.

Lo que muchos no esperaban era que aprovecharía este trampolín y meses después confirmaría su candidatura en el certamen Miss Universo Viña del Mar, cuya final se realizará el próximo 5 de abril en el Enjoy Viña del Mar.

En caso de ganar, buscará ser la representante nacional en las finales que incluirán a las ganadoras de otros concursos comunales.

Una publicación compartida por Miss universo Viña del Mar 2026 (@missuniversovinadelmar)

