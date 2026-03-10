"Es una fracasada": Pancha Merino arremete contra la actual pareja de su exprometido Andrea Marocchino

10 mar. 2026 - 18:27 hrs.

Esta semana la conocida comunicadora Francisca "Pancha" Merino, arremetió contra la actual pareja de su ex prometido, el italiano Andrea Marocchino. Aunque no dijo nombres, todos asumen que sus dichos iban dirigidos a Beatriz Muñoz.

El descargo de Pancha Merino se basó en que Andrea Marocchino, según dijo, corre con ciertos gastos de Muñoz, entre esos el pago de su Isapre y el arriendo de un departamento.

"Yo no tengo nada en contra de las promotoras, pero encuentro que una mujer que estudia algo y sigue siendo promotora a los 42 años, es una fracasada. Encima le pagan la Isapre", expuso la también actriz antes de aclarar que lo dijo porque su ex pareja le cubre ese gasto a su novia.

En ese sentido, agregó que ella durante sus años de relación, nunca le pidió que asumiera el costo de mi Isapre y aseguró que preferiría cambiarse a Fonasa antes de hacerlo. "Tienes que tener amor propio. A mí no se me ocurriría con 42 años decirle a un hombre que me pague la Isapre, sobre todo si llevo tres meses con él", dijo.

¿Infidelidad confirmada?

Siete años duró la relación entre Pancha Merino y el italiano Andrea Marocchino. En un momento hubo planes de casarse, pero el vínculo llegó a su fin el año pasado. Según Cecilia Gutiérrez la razón fue por infidelidad, aunque en septiembre de 2025, Merino dijo que no hubo un motivo puntual, simplemente se alejaron.

Durante el mencionado descargo que hizo en el programa Noche de Suerte, uno de los panelistas William Geisse hizo referencia a la palabra sororidad al preguntarle a las tres mujeres del panel. "¿Cuál es la palabra que ustedes usan siempre entre mujeres?"

A lo que Pancha respondió de forma tajante: "Yo no voy a ser sorora con una mujer que se metió en mi relación, tres meses e iba a mi casa haciéndose la amiga y después salió agarrándose a mi pololo. Eso no se lo he hecho a nadie", concluyó.

