"Me gustó todo": Paula Carrasco, pareja del Presidente Gabriel Boric, dio detalles de cómo se conocieron
¿Qué pasó?
Este lunes Paula Carrasco, pareja del Presidente Gabriel Boric, reveló en entrevista con Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, detalles acerca del momento en el que ella y el mandatario se conocieron.
Esto se da durante la participación de Gabriel Boric en el programa Las caras de La Moneda, donde el mandatario se abrió a hablar del lado más íntimo de su vida.
"Me gustó todo", empezó declrando Carrasco entre risas luego de que le preguntaran qué fue lo que le gustó de Gabriel Boric. En ese sentido Don Francisco contrapreguntó si le interesaba antes de conocerlo e hizo referencia a los momentos de Boric llegando en bicicleta a La Moneda.Ir a la siguiente nota
"De alguna manera siempre lo admiré, voté por él y se lo dije en el momento que lo conocí. Y obviamente me gusta que ande en bicicleta, como me voy a aquejar de eso si es deporte", respondió
¿Cómo se conocieron?
Paula Carrasco es basquetbolista seleccionada del Team Chile, en 2023 tuvo una destacada participación en los Juegos Panamericanos. Además, se desarrolla profesionalmente como químico ambiental en la división de cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente.
"Nos conocimos en el Ministerio, porque a causa de los Panamericanos me hicieron un reconocimiento por ser la única funcionaria pública que iba a participar y por fortuna me iba a visitar el presidente... Fue muy extraño porque nunca lo sentí como una persona lejana, la conversación se dio de manera fluida", recordó.
Asimismo, confesó que en ese momento ella disociaba mientras él le hablaba y hacía preguntas. Respecto a la primera cita dijo que fueron a tomar un café y que después de siete salidas se dieron el primer beso.
Leer más de
Notas relacionadas