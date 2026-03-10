Incendio de grandes proporciones afecta a empresa abandonada de barrio Franklin en Santiago

10 mar. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural de grandes proporciones se registra la mañana de este martes en el centro de Santiago, generando una columna de humo que se puede ver desde distintos puntos de la región.

Incendio afecta a empresa abandonada

El siniestro tiene lugar específicamente en barrio Franklin, en la intersección de las calles Padre Orellana y General Gana.

Según el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el lugar afectado corresponde a una empresa abandonada. Se trataría de una fábrica de plásticos y químicos.

Vecinos conversaron con Mucho Gusto y afirmaron que las llamas posteriormente se habrían propagado hacia una ferretería.

En la emergencia trabajan voluntarios y máquinas de 14 Compañías. De momento, se desconoce la causa del fuego y si hay lesionados.

A raíz del incendio, desde TransporteInforme comunicaron que el tránsito está suspendido en Ñuble desde avenida Portugal.

